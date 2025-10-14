Taxistas negaron que el Municipio controle al transporte ilegal: “Es un chamuyo lo de las 55 mil multas”

El oficio judicial presentado por la Municipalidad de General Pueyrredon donde afirmó haber realizado unos 55 mil operativos de control al transporte ilegal generó fuertes rechazos entre las entidades de taxistas y remiseros que vienen denunciando la falta de controles a las apps de transporte, pese a que una ordenanza las prohíbe. “Es un chamuyo lo de las 55 mil multas”, sostuvo el dirigente Darío López, quien advirtió que “vamos a seguir luchando por nuestra fuente de trabajo”.

El oficio firmado por el director general de Transporte, Federico Chioli, aseguró que la Comuna lleva adelante los controles pertinentes para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza 23.928, en donde se precisó que “desde el año 2019 se han realizado aproximadamente 55.000 actuaciones en vía pública e inspecciones”. La cifra apunta a operativos en la vía pública dentro de los cuales se incluye el control del transporte ilegal, aunque en concreto no se habló de esa cantidad de multas.

Pese a ello, la Federación Nacional de Conductores de Taxi delegación Mar del Plata emitió un comunicado donde expresó su "profunda preocupación ante la respuesta del Municipio sobre las supuestas 55.000 multas realizadas al transporte ilegal”. En ese marco y através de su abogado, solicitó el detalle de las actas y los juzgados donde fueron tramitadas aquellas actuaciones que derivaron en multas y secuestros de vehículos.

El conflicto entre el gobierno y trabajadores del volante sigue sumando nuevos capítulos.

Más enfático aún fue el secretario adjunto de la federación, Darío López, quien en diálogo con Extra desmintió lo afirmado por el gobierno municipal. “Cómo va a ser real lo de los 55 mil, son dos Minellas juntos, es una locura. Es un chamuyo lo de las 55 mil multas”, asintió.

“Queremos hacer un seguimiento de las actas, en qué juzgado cayeron, porque es una locura lo que están diciendo. Nos están subestimando, pero vamos a seguir luchando por nuestra fuente de trabajo”, añadió el referente del sector.

López remarcó permanente no “estar en contra de la gente que está trabajando de forma ilegal” sino que “queremos legalizarlas” mediante el otorgamiento de las 500 licencias de taxis que, asegura, el gobierno tiene retenidas. “Por qué no las entregan a la gente y se crea trabajo genuino, con seguridad social. Esto es un capricho del intendente y no es un capricho gratuito, se compró la voluntad para que las plataformas bajen a la Mar del Plata y no les importó que haya una ordenanza”,

Por otro lado, López valoró positivamente los operativos llevados adelante días atrás por el Ministerio de Transporte bonaerense en Mar del Plata, ante la falta de controles municipales. “Tuvimos muy buenos los resultados con los operativos, hay tanta impunidad que a los pasajeros los llevan atrás. En un mediodía día fueron 24 autos multados”, sostuvo.