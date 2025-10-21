Taxistas vuelven a la carga y denuncian "descontrol" en Playa Grande: "Es hora de que las autoridades escuchen y actúen"

El conflicto entre taxistas y el gobierno municipal por el funcionamiento del transporte ilegal a través de apps no frena y ahora sumó un nuevo capítulo, donde la Federación Nacional de Conductores de Taxi hizo una denuncia pública sobre el "descontrol" que se vive en Playa Grande y le reclamó acciones al intendente Guillermo Montenegro.

"La falta de acción por parte de las autoridades competentes ha permitido que el transporte ilegal opere de manera impune, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y la integridad de los trabajadores del sector", señaló la entidad que recientemente judicializó el tema, donde no logró una cautelar para suspender el funcionamiento de las apps pero obtuvo un pronunciamiento del Tribunal de Trabajo N°4 sobre la necesidad que el Municipio haga controles.

La Federación remarcó que de la mano del transporte ilegal se registran situación de inseguridad como "vehículos con vidrio polarizado operan sin habilitación, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros". También que "conductores y pasajeros están expuestos a situaciones de riesgo, especialmente las mujeres que se suben a estos vehículos en horas de la noche".

Escala la tensión entre taxistas y el gobierno municipal.

Asimismo, insistió en la situación de vulnerabilidad a la que se expone el sector de transporte registrado: "la falta de control y regulación ha generado un clima de competencia desleal para los trabajadores del sector formalizado".

En otro tramo, apuntó directamente contra funcionarios del gobierno. "La Federación responsabiliza al Director de Transporte, Federico Chioli, y al Intendente Guillermo Montenegro de cualquier incidente que pueda ocurrir debido a la falta de acción y control".

Finalmente, recordó que se encuentra en estado de alerta y movilización y convocó a todas las entidades a acompañar este pedido y realizar una acción directa en el lugar. "Es hora de que las autoridades escuchen y actúen en consecuencia", puntualizó.