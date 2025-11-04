Taxis en Mar del Plata: "Enero solo es un buen mes de trabajo que no repercute como en temporadas pasadas"

El líder de le entidad también sostuvo que "las expectativas para la temporada de verano son moderadas".

Durante el Día del Taxista Marplatense, el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis de Mar del Plata, Pablo Martín Sánchez, denunció que se encuentran en una difícil situación porque son "bastardeados por las plataformas" y aseguró que las expectativas por la temporada de verano son "moderadas", ya que ahora "enero solo es un buen mes de trabajo, que no repercute de la forma que lo hacía en temporadas pasadas".

Por la conmemoración, desde el sindicato realizaron un desayuno y un almuerzo para los trabajadores y pasajeros, al mismo tiempo que entregaron quince premios, entre los que se destacaban seis viajes para pasajeros, amigos y clientes, y un viaje a Camboriú para dos personas y un smart tv de 50 pulgadas.

Taxistas sostienen que las plataformas de trabajo ilegales les provocan "un gran perjuicio".

En ese marco, Sánchez habló con 0223 y reconoció que el sector se encuentra "en un contexto complicado" debido a la situación económica y por "el problema que generan las plataformas de trabajo ilegales, que hacen un gran perjuicio". Sin embargo, indicó que tomando el "sentido de pertenencia y la profesión" como banderas, de todos modos decidieron salir a festejar.

Si bien remarcó la idea de que son "bastardeados por las plataformas", como Uber o Cabify, aclaró que se encuentran "contentos por lo que somos y lo que hacemos", que es lo que buscan demostrar "a la comunidad y sus compañeros".

En paralelo, de cara a la temporada de verano, el líder de le entidad aseguró que "las expectativas son moderadas, tanto por el contexto económico general como por lo mismo", en referencia a las plataformas de transporte que no están habilitadas en Mar del Plata.

Y acerca de la situación planteada, reconoció que antes enero era sinónimo de aguinaldo, pero ahora "solo es un buen mes de trabajo, que no repercute de la forma que lo hacía en temporadas pasadas, también considerando que el caudal de turistas no es el que teníamos otros años".

No obstante, concluyó con un mayor optimismo y subrayó que "las expectativas siempre se renuevan" y que esperan "trabajar bien, con las intenciones de brindar un buen servicio, respetar a los pasajeros y mejorar los errores que tiene la actividad, sin esquivar las obligaciones".