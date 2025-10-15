Le arrancaron las rejas, entraron al local dos noches seguidas y la dejaron sin nada: "No tengo ganas de seguir"

Una comerciante sufrió dos robos consecutivos en menos de 24 horas en su local de indumentaria ubicado en el barrio Nueve de Julio. Según explicó la víctima, los delincuentes ingresaron por la fuerza, arrancaron las rejas y se llevaron la mercadería.

Mariana, la dueña del comercio que se encuentra en República del Líbano Líbano al 1500, casi avenida Luro, relató a 0223 que el primer robo ocurrió en la madrugada del martes. “Me llamaron a las seis menos cuarto de la mañana para avisarme que habían encontrado el local con las rejas arrancadas. Se llevaron gran parte de la mercadería, pero algo había quedado”, contó. Pese a reponer las rejas y colocar nuevos candados, los ladrones volvieron la noche siguiente y vaciaron completamente el lugar.

“Hoy sí, no quedó nada. Se llevaron hasta las bolsas. Estoy desesperada, no sé cómo seguir. Lo que traje de Buenos Aires para reponer lo compré con dinero que tuve que pedir prestado. Ya no tengo ganas de seguir”, lamentó la comerciante, que viajó a la Capital para intentar recuperar parte del stock de cara al Día de la Madre.

En redes sociales, Mariana expresó su angustia: “Se llevaron tres años de trabajo, de esfuerzo, de lucha. Me duele el alma. Lo único que hago es laburar para mis hijos sin cagarle la vida a nadie. Hoy no me dejaron nada.”