Cayó uno de los acusados de matar a un hombre durante una usurpación

Un sujeto de 28 años acusado de ser uno de los autores del ataque a tiros en el que murió un hombre a fines de mayo en el barrio Bernardino Rivadavia fue detenido este miércoles por personal de la DDI durante la realización de un operativo de prevención de salideras bancarias. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y este jueves será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Cayó durante un operativo de control.

Fue personal del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI el que interceptó a un automóvil Chevrolet Cruze en Corrientes entre Luro y Alberdi, minutos después que circulara a baja velocidad por la zona céntrica. Al identificarlos confirmaron que uno de los ocupantes era Carlos Romero Barbas, imputado del homicidio de Julio César Delgado y que había evitado ser detenido durante un allanamiento a fines de septiembre.

En el marco de la causa por homicidio y amenazas agravadas fue trasladado a la Unidad Penal N°4 de Batán y este jueves será trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal Alejandro Pelegrinelli.

El auto quedó secuestrado.

Al certificar el rodado confirmaron por la numeración de chasis que el mismo registraba un pedido de secuestro activo por lo que el conductor fue aprehendido y en el marco de una causa a cargo de la fiscalía de Flagrancia se ordenó su traslado al complejo penitencario de Batán. Sobre el tercer ocupante, al no tener impedimento legal alguno, se le otorgó la libertad.

Tal como se informó oportunamente, Julio César Delgado fue baleado el 24 de mayo pasado por un grupo de personas que intentaba usurpar una vivienda. Fue trasladado en un auto particular al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde falleció tras estar internado más de una semana.