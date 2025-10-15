Identificaron al hombre que fue asesinado por su sobrino y cuñado en una discusión familiar

El rápido avance de la investigación por el asesinato del barrio Regional de Mar del Plata permitió identificar a la víctima que presuntamente fue asesinada de un disparo por su sobrino y cuñado en el marco de un conflicto familiar.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 indicaron que la víctima fue identificada como José Palma, de 48 años. Este jueves se practicará la autopsia que permitirá dilucidar las causales de muerte y algunos detalles del ataque que sucedió en inmediaciones de San Lorenzo al 7100.

Tal como se informó, la agresión se produjo durante un conflicto familiar y estaría vinculado a problemas que una familia mantenía por una casa. Incluso, no se descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas entre allegados.

La Policía encontró a Palma ensangrentado en la calle y cargó al hombre en la caja de un patrullero. Lamentablemente, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Sobrino y cuñado, detenidos

Tras el ataque, personal de la comisaría duodécima aprehendió a dos sujetos de 22 y 25 años, quienes comparten parentesco con el hombre baleado: serían el sobrino y su cuñado.

La víctima fue cargada en un patrullero y trasladada al hospital.

Además, se secuestró un vehículo Volkswagen Gol empleado en el hecho. Cabe resaltar que la víctima no tenía antecedentes penales.

En el caso interviene la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6, quien dispuso la aprehensión de los imputados, la notificación de formación de causa por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y que los mismos sean alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.