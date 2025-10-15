Descenso de temperaturas y ¿tormentas?: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mar del Plata

Después de un miércoles a pleno sol en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, se espera un descenso en la temperatura y podrían llegar algunas tormentas.

Este jueves en Mar del Plata comenzará con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada, con una temperatura de alrededor de 12 grados y viento del sur entre 23 y 31 kilómetros por hora, lo que hará que la sensación térmica sea más baja.

Por la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones, y con unos 13 grados de temperatura. Por su parte, el viento continuará del sector sur con una intensidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el tiempo mejorará y se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados. El viento se mantendrá desde el mismo sector a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo seguirá del mismo modo y la temperatura rondará los 16 grados, con viento que rotará al sudeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

No se prevén lluvias significativas a lo largo del día, aunque podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas al inicio de la jornada.