SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Turista

Turista rompió un local, escapó en auto y choco con un patrullero

Es un sujeto de 23 años que fue aprehendido tras una persecución. Fue trasladado a Tribunales.

Los vehículos que colisionaron en Punta Mogotes.

5 de Diciembre de 2025 11:52

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un llamado al 911 que alertó sobre la persecución que había personal de la comisaría novena a un auto Renault Clio terminó con la aprehensión del conductor de 23 años tras chocar un patrullero.

El sujeto, oriundo de Villa Gesell, había ocasionado daños en un local en la escollera norte pocos minutos antes y había escapado en su automóvil.

El rodado fue interceptado en Croce y avenida Fortunato de la Plaza: al intentar darse a la fuga chocó a uno de los patrulleros y le provocó daños en el paragolpe y la parrilla delantera.

El turista detenido por los efectivos policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta por daño y daño agravado, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso el traslado del joven a Tribunales para prestar declaración.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar