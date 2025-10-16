Confirman que volverán a sortearse las carpas gratis en Punta Mogotes: ¿cómo participar?

En tiempo de vacas flacas toda ayuda al bolsillo genera una importante repercusión en la gente. Más aún si de los que hablamos el del sorteo de una carpa por toda la temporada en uno de los más tradicionales paseos costeros de Mar del Plata.

Es que el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, confirmó este jueves que para el próximo verano volverán a sortearse carpas gratis para toda la temporada, donde en la anterior edición participaron unas 60 mil personas para hacerse de los 100 espacios de sombra puestos a disposición.

Si bien aún restan afinar algunos detalles del proceso, Maraude afirmó en diálogo con Extra que “el mes próximo vamos a lanzar el sorteo de carpas como hacemos cada año”. De este modo, en noviembre se abrirá el proceso de inscripción a través de la página oficial de la Administración de Punta Mogotes, en el cual pueden anotarse tanto vecinos de la ciudad como turistas. Allí también se conocerá la fecha del sorteo, con trasmisión online y ante la presencia de escribano público.

Los 24 balnearios se preparan para recibir a centenares de miles de turistas y marplatenses.

A semanas del inicio formal de la temporada, Maraude se mostró expectante sobre el desarrollo de la misma. “Nos preparamos de la mejor manera, esperando tener la mejor temporada”, afirmó el funcionario bonaerense, quien detalló que durante el año se llevaron adelante distintos obras para la mejora del espacio público.

Asimismo, destacó el desarrollo del reciente fin de semana largo. “Fue muy bueno, vino mucha gente. Es el fin de semana donde más reservas se hace de alquileres de carpas, que en su mayoría son marplatenses, ya que son los que tienen la posibilidad de alquilar por temporada”.