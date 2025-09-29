Punta Mogotes: el Municipio pide a la Justicia que suspenda concurso de ideas que Provincia impulsa para la renovación del complejo

El gobierno denunció un hecho nuevo dentro de la demanda original con la que busca saldar la deuda de la APM con Provincia.

El gobierno de Guillermo Montenegro sumó un nuevo capítulo en la disputa judicial con la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre el Complejo de Punta Mogotes y ahora solicitó el dictado de una medida cautelar para que se ordene al Ministerio de Producción suspender el concurso de ideas que proyecta junto al Colegio de Arquitectos para la renovación del predio.

La presentación con firma del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, fue elevada a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, instancia donde se tramita la demanda que en octubre de 2024 presentó el Municipio para realizar el pago por consignación para cancelar la deuda que la Administración Punta Mogotes mantiene con la Provincia y la cual es necesaria culminar para avanzar con el proceso de restitución de la administración en favor de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Dicha causa aún no avanzó con el debate de fondo, ya que se encuentra empantanada por el debate sobre la competencia, donde tanto el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 como la propia Cámara rechazaron el planteo de Provincia sobre que la causa se tramite en La Plata y en el fuero Civil y Comercial, dando lugar a la postura de la Comuna, sobre la competencia de los tribunales de Mar del Plata y en el fuero Contencioso Administrativo. La Cámara aún tiene pendiente la resolución de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, mediante el cual la Provincia busca llegar a la Suprema Corte.

El gobierno asegura que el concurso generará derechos que afectarán el pleito por la jurisdicción de Mogotes.

En cuanto al nuevo episodio, por instrucción del intendente Guillermo Montenegro se denunció como hecho nuevo el proceso administrativo en curso para la celebración de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Producción bonaerense y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, el gobierno sostuvo que tomó conocimiento el 25 de septiembre de una iniciativa que consta de un concurso de ideas y proyectos urbanísticos para llevar adelante en el Complejo Punta Mogotes, el cual sería un paso previo para la confección de los pliegos de bases y condiciones para licitar la concesión de los balnearios, cuyos contratos vencen a mediados de 2026.

Para el gobierno, “la continuidad de dichas actuaciones importa actos innovativos sobre el mismo predio que es materia del presente litigio, comprometiendo su administración y explotación futura”, por lo que solicitó una medida cautelar de no innovar.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo deberá resolver la cautelar solicitada.

En cuanto al peligro en la demora, uno de los requisitos para habilitar una cautelar, el Ejecutivo municipal sostiene que “la sustanciación del proceso genera el peligro de que la decisión jurisdiccional sea incumplida como consecuencia de actos de disposición física o jurídica realizados por la otra parte”. En esa línea, “el proyecto de convenio de colaboración pretende ser realizado en medio de un conflicto judicial entre el Municipio y la Provincia que tiene su eje en la titularidad de la Administración Punta Mogotes”.

De avanzar con el plan, “importará la alteración del status quo actual del Complejo Punta Mogotes, asumiendo obligaciones con terceros sin estar legitimados para ello, atento a que la Municipalidad ha denunciado el convenio y pretende recuperar el Complejo”.

Además de la cautelar para se ordene al Ministerio de Producción y a la Administración de Punta Mogotes que se abstengan de celebrar el contrato de colaboración, la Comuna también pidió que se disponga la prohibición de innovar sobe el estado jurídico y material del Complejo Punta Mogotes hasta en tanto se resuelva el presente proceso.