Municipalización de Punta Mogotes: el juicio se resolverá en Mar del Plata

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó el recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por la Provincia de Buenos Aires por la disputa con el Municipio que conduce Guillermo Montenegro por la gestión del predio de Punta Mogotes. Así, la Cámara resolvió que sea la Justicia local la que intervenga y resuelva la cuestión de fondo.

En consecuencia, será el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 quien deba expedirse acerca de la procedencia del pago en consignación efectuado por el Municipio de más de 14 millones de pesos, correspondiente a la suma que había sido determinada por la administración provincial del predio, junto con la restitución de la administración del complejo Punta Mogotes.

En este marco, continúa pendiente de resolución la medida cautelar solicitada por la Municipalidad, cuyo objetivo es impedir que la Provincia de Buenos Aires avance con cualquier tipo de iniciativa o concurso que condicione o afecte el cumplimiento de la sentencia de fondo que deberá dictar la Justicia local.

La decisión se fundamenta en la doctrina reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que establece que tales recursos solo proceden contra sentencias que finalizan el litigio.

En octubre del año pasado, el Municipio presentó una demanda para saldar la deuda que la APM mantiene con Provincia, luego que el gobierno de Kicillof rechazará la pretensión de pago de 14 millones de pesos del gobierno local.

Más allá de las posturas sobre la suma de la deuda que la APM sostiene con el Banco Provincia -con un plan de pagos con cuotas que vencen en 2067-, el núcleo del debate jurídico está en si el Municipio tiene o no competencia para asumir la deuda de la APM, un ente interjurisdiccional donde la Provincia tiene el 70% y la Comuna el restante 30%.