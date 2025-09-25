En busca de la administración del complejo Punta Mogotes, Montenegro realizará presentaciones judiciales

El Intendente firmaría en los próximos días las actuaciones necesarias para resguardar los derechos del Municipio. Foto: archivo 0223.

En busca de recuperar la administración del complejo Punta Mogotes, el Municipio de General Pueyrredon realizará presentaciones judiciales para frenar las acciones impulsadas por el Ministerio de Producción bonaerense, la actual administración y el Colegio de Arquitectos de la Provincia. La decisión fue tomada por el intendente Guillermo Montenegro, quien instruyó a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda a avanzar en la defensa de los derechos municipales sobre el complejo.

Según pudo saber 0223, eesde la comuna recordaron que en el proceso judicial “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión restablec. o reconoc. de derechos” ya se cumplió con el pago de la deuda y se consignó la suma originada por la administración provincial del predio.

Sin embargo, acusaron a la Provincia de impulsar maniobras dilatorias al cuestionar la competencia judicial. "Mientras la Cámara Contenciosa local aceptó en julio la intervención de la Justicia marplatense, el gobierno provincial busca llevar la causa a La Plata", señalaron a este medio.

En ese marco, el juez natural de la causa aún debe expedirse sobre dos puntos clave: si procede la consignación ya realizada y si corresponde la restitución de la administración del complejo al Municipio de General Pueyrredon. “En este contexto resulta improcedente que las autoridades provinciales avancen con iniciativas o concursos que puedan condicionar o afectar la sentencia”, indicaron.

Montenegro regresará este viernes a Mar del Plata y, según se informó, firmará las actuaciones necesarias para resguardar los derechos del Municipio y de los marplatenses en este proceso.