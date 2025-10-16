Maraude cruzó a Montenegro por el intento de municipalizar Mogotes: “Lo hace con una visión comercial y no pensando en los marplatenses”

Luego que el gobierno municipal celebrara que la Justicia resolviera que la causa por la municipalización de Punta Mogotes finalmente se debe tramitar en Mar del Plata y no en La Plata, como pretendía la Provincia, el administrador general de Punta Mogotes (APM), Fernando Maraude, cruzó públicamente al intendente Guillermo Montenegro. El funcionario aseguró que el intento de municipalización obedece a “una visión netamente comercial” de la Comuna y “no pensando en los marplatenses y turistas”.

En declaraciones a Extra, Maraude rompió el silenció que se venia imponiendo desde la gestión del complejo turístico durante la tramitación de la causa y en medio de la ofensiva del intendente Montenegro para que el espacio vuelva a la administración municipal, haciéndose cargo de la deuda que data de 1984, cuando el lugar pasó a depender de un ente interjurisdiccional donde la Provincia tiene la mayoría.

“El intendente salió a hablar con un desconocimiento alarmante de lo que es la administración de Punta Mogotes. Llama la atención que cuando se acerca un llamado a licitación quieran meterse, lo hacen con una visión netamente comercial y no pensando en el beneficio de los marplatenses y turistas”, afirmó Maraude, quien también añadió que “la realidad es que nunca presentaron un proyecto ni esbozaron una mínima idea de lo que pretenden para Punta Mogotes”.

Las concesiones de los balnearios vencen en 2026 y la APM ya piensa en las nuevas licitaciones.

La referencia es al proceso licitatorio que ya se encuentra en curso y en vistas al vencimiento de las actuales concesiones de los 24 balnearios a mitad de 2026. En ese marco, la APM avanza por estos días en la firma de un convenio con el Ministerio de Producción bonaerense y el Colegio de Arquitectos para realizar un concurso de ideas, el cual busca ser frenado por el Municipio en la justicia.

“Nosotros hacemos eje en gestionar de la mejor manera en el corto plazo, pensando en la temporada siguiente, pero también planificando lo que va ser la renovación de las actuales concesiones. Desarrollamos un master plan que va a funcionar como un ante proyecto y ahora estamos por convocar a un concurso de ideas, que será no vinculante y para recibir proyectos de lo que pretendemos a futuro”, detalló Maraude.

“Sabemos que la idea que tiene (el gobierno municipal) es manejarlo, con algunos agravios y varias mentiras, como diciendo que Punta Mogotes se maneja desde La Plata. Yo estoy a cargo hace cuatro años, vivo y soy de Mar del Plata, al igual que los otros dos administradores”, sostuvo, en referencia al coadministrador provincial Gonzalo Raventos y también al administrador municipal, Carlos Aramburu, y considerando que la sede de la administración tiene su edificio en el centro de Mar del Plata.

“El momento de la renovación de los balnearios es ahora. Vamos a estar atentos a lo que defina la justica, pero no podemos detenernos”, remarcó Maraude, en referencia a que por el conflicto judicial no se puede frenar la planificación de las licitaciones.

Maraude afirmó que a Montenegro lo mueve un interés "netamente comercial" en torno al planteo de municipalización.

“No es un tema para los marplatenses”

Consultado específicamente sobre su postura respecto a la municipalización, Maraude esquivó un pronunciamiento concreto y, en su lugar, analizó que no se trata de un debate que llegue al marplatense de a pie. “No me parece que sea un tema para los marplatenses quién lo administra, la gente quiere que Punta Mogotes esté mejor y quienes trabamos todos los días para que esté mejor en el día a día somos nosotros”, sentenció.

“La prioridad es que Mogotes esté mejor más allá si se administra de un lugar u otro”, resumió Maraude, quien también lanzó un dardo extra contra Montenegro. “Yo naci acá, vivi toda mi mi vida en Mar del Plata, no me voy a ir como se está yendo el intendente Montenegro”, concluyó.