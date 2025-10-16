Crimen familiar en el barrio Regional: los dos jóvenes se negaron a declarar

Los dos jóvenes acusados de matar a un hombre de 48 años en el barrio Regional se negaron a declarar hace instantes en Tribunales y fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán. La fiscal Romina Díaz le pidió al Juzgado de Garantías N°2 que convierta la aprehensión en detención por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, Rodrigo Palma Guzmán (25) y Jonatan Marchionni (22) estuvieron asesorados por abogados diferentes en su presentación en el octavo piso de Tribunales. “Uno tuvo defensa oficial, el otro particular y ninguno de los dos, tras la entrevista de rigor, quiso dar su versión de los hechos”, indicaron.

La víctima fue cargada en un patrullero y trasladada al hospital.

Tal como se adelantó el miércoles, tras un llamado al 911 personal de la comisaría duodécima acudió a la zona de San Lorenzo al 7100 donde constató que José Palma Collado (48) estaba tendido en la vía pública, inconsciente y ensangrentado. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), tras practicar las maniobras de RCP se confirmó su deceso.

Con el apoyo de personal del Comando, oficiales de la dependencia recabaron algunos datos en el lugar y lograron aprehender a Palma Guzmán –sobrino de la víctima- y Marchionni en la zona y secuestraron el VW Gol en el que se desplazaban durante el ataque.

La fiscal Díaz dispuso la aprehensión de ambos y este jueves, apenas terminó el acto donde les notificó la imputación en su contra, pidió que sigan alojados en el complejo penitenciario de Batán.