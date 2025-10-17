El dólar anotó su mayor suba en seis semanas: clima caliente en los mercados

La fuerte presión sobre el dólar se mantuvo este viernes y el tipo de cambio oficial anotó su mayor suba diaria en casi seis semanas, a pesar de una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar mayorista cerró a $1.450, lo que representó una suba de $48 (+3,5%) respecto al cierre del jueves. En la rueda, llegó a tocar un máximo de $1.475. De esta manera, el tipo de cambio quedó a solo 2,7% del techo de la banda de flotación ($1.489,1), que tanto el gobierno argentino como el norteamericano buscan sostener.

En Banco Nación, por su parte, el billete aumentó $50 a $1.475 (tocó máximo intradiario de $1.485). De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central, el tipo de cambio minorista trepó casi $50 a $1.491,20.

Por su parte, el dólar blue subió $20 y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta este viernes 17 de septiembre. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.

El dólar MEP cotiza a $1.534,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,8%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.545,60 y la brecha con el dólar oficial es del 6,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.518,17.