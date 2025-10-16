Allanan una casa que utilizaban como depósito y secuestran cinco kilos de marihuana

La continuidad de una investigación que permitió a fines de septiembre allanar una casa del barrio Cerrito Sur y un bar del barrio Juramento donde detuvieron a tres mujeres y un hombre acusados de integrar una organización dedicada al narcomenudeo derivó en un nuevo operativo en el que secuestraron cinco kilos de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

Secuestraron cinco kilos de marihuana.

El nuevo procedimiento de la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía Federal tuvo lugar en otra finca del barrio Cerrito Sur que funcionaba como punto de acopio y venta de drogas al menudeo. Si bien las dos personas que estaban al momento de la irrupción policial no están relacionadas con la causa, el personal secuestró droga y equipos que confirmaron la hipótesis fiscal.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la investigación es un desprendimiento del allanamiento anterior y estuvo encabeza por la Unidad Fiscal de Mar del Plata, área de Investigaciones y litigios de casos complejos, oficina de narcocriminalidad a cargo de Santiago Eyherabide.

Trabajó la División Antidrogas de la PFA.

“Tras aquel operativo y como continuidad de las técnicas de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente, se estableció que continuaban con las maniobras de acopio y venta de drogas, por lo que se pidió un nuevo allanamiento”, dijeron fuentes oficiales.

En la vivienda hallaron un arma de fuego de puño, quince celulares de alta gama, una Tablet , más de cinco kilos de marihuana en cogollos listos para su comercialización y otros elementos y anotaciones que resultaron de interés para la causa.