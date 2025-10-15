Sube la temperatura pero con vientos de 50 km/h y ¿tormentas?: el pronóstico para Mar del Plata

Mar del Plata amaneció soleada y este miércoles promete varias horas de temperaturas primaverales pero condicionadas por el viento y el agua.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ascenso de la máxima, que será la más alta de la semana, con 25 grados. Lamentablemente, durante la mañana y tarde, el viento del norte será fuerte, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

Pero la rotación del viento al sur, cambian las condiciones y por la noche, hay chances mínimas de lluvias y tormentas sobre “La Feliz”. El jueves por la madrugada persiste la inestabilidad y la posibilidad de tormentas pero se derrumba la temperatura y la jornada oscilará entre los 12 y 21 grados Celsius.