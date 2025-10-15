SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Clima

Sube la temperatura pero con vientos de 50 km/h y ¿tormentas?: el pronóstico para Mar del Plata

Los sitios especializados anticipan las condiciones del tiempo para “La Feliz”. Conocelo.

El SMN anticipa vientos fuertes para Mar del Plata. Imagen archivo.

15 de Octubre de 2025 08:27

Por Redacción 0223

PARA 0223

Mar del Plata amaneció soleada y este miércoles promete varias horas de temperaturas primaverales pero condicionadas por el viento y el agua.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ascenso de la máxima, que será la más alta de la semana, con 25 grados. Lamentablemente, durante la mañana y tarde, el viento del norte será fuerte, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

Pero la rotación del viento al sur, cambian las condiciones y por la noche, hay chances mínimas de lluvias y tormentas sobre “La Feliz”. El jueves por la madrugada persiste la inestabilidad y la posibilidad de tormentas pero se derrumba la temperatura y la jornada oscilará entre los 12 y 21 grados Celsius.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar