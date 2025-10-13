Cómo estará el tiempo en Mar del Plata este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones algo inestables todavía en Mar del Plata y la zona para este martes que estará signado por un fenómeno en particular.

De acuerdo al pronóstico oficial del organismo, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y tiempo frío a fresco con temperaturas que rondarán entre los 6 y los 18 grados.

Si bien no hay probabilidades de precipitaciones, durante la madrugada sí se dará el tiempo propicio para el desarrollo de neblinas promovidas por la formación de un sistema de baja presión.

El viento, leve y variable, se intensificará y cambiará a regular del sector norte en la segunda parte del día, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.