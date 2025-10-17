Entró a una verdulería, rompió los huevos y robó alfajores

Un llamado al 911 permitió aprehender el viernes a la mañana a un hombre de 29 años que ingresó a una verdulería en la zona de la vieja terminal, rompió algunos maples de huevos y robó varios alfajores que había en el negocio. Al identificarlo confirmaron que minutos antes había intentado hacer lo mismo en otro local en la zona de Alsina y Gascón.

Uno de los locales afectados.

Personal de Sub comisaría Casino entrevistó a la dueña del local, una mujer de 39 años, que llegó al lugar tras la activación de una alarma, verificó daños, la rotura de huevos y el faltante de alfajores y otros elementos a verificar.

En la intersección de las calles Falucho y Sarmiento redujeron al sospechoso que, momentos previos, también rompió la vidriera de un almacén en Alsina y Gascón sin llegar a concretar la sustracción de mercadería.

Mercadería secuestrada.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso actuaciones por los delitos de robo y tentativa de robo. El imputado fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.