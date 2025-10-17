Dejó el auto en el taller para hacerle el motor y denunció que se lo robaron

Apenas veinticuatro horas duró la falsa denuncia que un hombre de 51 años hizo sobre el supuesto robo de su auto en el barrio Bosque Grande: había dejado el rodado en lo del mecánico para hacerle el motor y lo descubrieron gracias al seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo.

El jueves hizo la denuncia en la comisaría decimosexta y sostuvo que había dejado estacionado el Chevrolet Corsa de color gris oscuro de su propiedad estacionado en Reforma Universitaria y Vértiz por un lapso de diez minutos. Dijo que al regresar constató el faltante del mismo y se iniciaron actuaciones por el delito de hurto automotor.

Tiene 51 años.

Este viernes. Tras el control de cámaras de COM y el sistema lector de patentes se estableció que al radicar la denuncia por sustracción de su vehículo había dado información errónea sobre los recorridos previos al ilícito y entorpeció la investigación del hecho. A través del control de imágenes y relevamientos vecinales se encontró el vehículo en el domicilio del mecánico que refirió le habían dejado el auto para hacerle el motor.

Al establecer que la denuncia que hizo en la comisaría había sido presentada ante la compañía de seguro por parte del imputado, desde la fiscalía de Delitos Económicos se resolvió la notificación de causa por falsa denuncia y tentativa de estafa. El hombre fue imputado, pero quedó en libertad.