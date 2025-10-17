El club barrial 2 de Mayo recibió un fuerte respaldo ante el conflicto judicial que amenaza con su continuidad

El Club Social y Deportivo 2 de Mayo recibió un fuerte respaldo de la comunidad en medio del conflicto judicial que amenaza con su continuidad. El último jueves por la tarde, decenas de familias, jugadores y referentes de instituciones deportivas participaron del abrazo simbólico convocado en la sede de 3 de Febrero e Italia para expresar su apoyo y exigir que no se concrete el desalojo del espacio.

Desde la comisión directiva destacaron la masiva presencia durante la jornada: “Estuvieron los integrantes de la Liga Barrientos de Fútbol y clubes como Hipódromo, San Martín, Betocano, Talento, Roque Dalton y Deportivo Norte. También se sumaron familias del barrio, socios, jugadores, jugadoras y profesores que hoy sostienen las actividades del club”.

El 2 de Mayo, fundado en 2008, es un referente social y deportivo en el barrio, con más de cien chicos y chicas que participan en la Liga Barrial y diversas propuestas comunitarias. Además, colabora con el comedor “Los niños” y funciona como un espacio de contención y encuentro para las familias de la zona.

La institución aguarda una audiencia clave el próximo 22 de octubre, en la que se definirá su situación judicial. Desde el club remarcaron que lo que está en disputa “no es solo un contrato o un inmueble, sino un espacio que representa el trabajo, la organización y la esperanza de toda una comunidad”.

Convocatoria a socios

La comisión directiva del Club Social y Deportivo 2 de Mayo, con domicilio en calle Chacabuco N° 6350 de la localidad de Mar del Plata, convoca a sus asociados a la asamblea general ordinaria a celebrarse en la sede social ubicada en la calle 3 de febrero 4581/4599 el día sábado 01/11/2025 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda convocatoria, para considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Elección de dos socios para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.

2.- Consideración de Memoria y Balance del Ejercicio finalizado el día 30 de noviembre de 2023.

3.- Consideración de Memoria y Balance del Ejercicio finalizado el día 30 de noviembre de 2024.

4.- Designación de Junta Escrutadora.

5.- Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas conforme lo establece el Art.

Vigésimo noveno y Trigésimo primero del estatuto social.

6. Proclamación de la lista ganadora.-