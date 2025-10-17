Punta Mogotes: ordenan suspender el concurso de ideas para renovar el complejo

Después de definirse que la municipalización del complejo de Punta Mogotes se debatirá en los tribunales de Mar del Plata, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 dio lugar a una cautelar presentada por la Municipalidad de General Pueyrredon para suspender el concurso de ideas que se impulsaba para renovar el predio de 24 balnearios.

En la resolución a la que tuvo acceso 0223, el juez Simón Isacch resolvió frenar la iniciativa que buscaban llevar adelante el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Arquitectos bonaerense, en tanto persista el conflicto judicial entre el Gobierno que dirige Guillermo Montenegro y la administración de Axel Kicillof.

La Municipalidad sostuvo que continuar con estas actuaciones administrativas y concretar contrataciones con terceros constituiría "actos innovativos" que alterarían el "status quo" actual del complejo Punta Mogotes. Alegó que la continuidad de estas acciones, en medio de un conflicto judicial por la titularidad y administración del predio, comprometería la explotación futura y podría frustrar el resultado final del proceso, cuyo objetivo es la restitución del Complejo a la órbita municipal.

Si bien el juez consideró que la resolución solicitada en su alcance original resultaba "excesiva", entendió que los fundamentos invocados por la Municipalidad para obtener una tutela precautoria eran "verosímiles". En consecuencia, el juzgado resolvió hacer lugar a una medida cautelar genérica.

Tal como se informó, el gobierno sostuvo que tomó conocimiento el 25 de septiembre de una iniciativa que consta de un concurso de ideas y proyectos urbanísticos para llevar adelante en el Complejo Punta Mogotes, el cual sería un paso previo para la confección de los pliegos de bases y condiciones para licitar la concesión de los balnearios, cuyos contratos vencen a mediados de 2026.

La novedad se conoce días después de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo rechazara el recurso presentado por la Provincia y resolviera que sea el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 quien deba expedirse acerca de la procedencia del pago en consignación efectuado por el Municipio de más de 14 millones de pesos, correspondiente a la suma que había sido determinada por la administración provincial del predio, junto con la restitución de la administración del complejo Punta Mogotes.