Amenazaron e intentaron robar a un chico en el centro con una navaja: cómo los detuvieron

Un adolescente de 16 años sufrió momentos de terror este viernes por la tarde en pleno centro, cuando un grupo de hombres intentó robarlo y lo amenazó.

El hecho fue descubierto por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) que intervino en una confrontación entre varios jóvenes en la zona céntrica de la ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes fueron alertados por un adolescente de 16 años, quien denunció que un grupo de masculinos había intentado sustraerle sus pertenencias, amedrentándolo con la presunta tenencia de un objeto contundente.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptar a uno de los sospechosos, un joven de 20 años, en la intersección de San Martín y Buenos Aires. Paralelamente, en Corrientes y Belgrano, vecinos retuvieron a otro de los implicados, un menor de 15 años, a quien se le secuestró una navaja plegable que llevaba entre sus prendas.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal Yañez Urrutia, quien dispuso la formación de actuaciones por “Tentativa de robo”, otorgando la libertad al menor y disponiendo su entrega a la progenitora.

Respecto del mayor de edad, intervino la fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, quien ordenó que se lo notifique por el mismo delito y, en ausencia de impedimentos legales, se le otorgue también la libertad, sin adoptar medidas restrictivas sobre su persona.