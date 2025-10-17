"Es imposible seguir ahí": la impotencia de una comerciante que cierra su local tras sufrir tres robos consecutivos

Después de haber sido víctima de tres robos consecutivos en apenas tres noches, una comerciante de Mar del Plata decidió cerrar definitivamente su local de ropa ubicado sobre República del Líbano al 1500, casi Luro. “Ya me traje los muebles porque me es imposible seguir ahí”, contó Mariana, visiblemente afectada por la situación.

El local había sido noticia en los últimos días luego de una seguidilla de hechos delictivos que comenzó el martes a la madrugada, cuando delincuentes arrancaron las rejas y se llevaron gran parte de la mercadería. Pese a reforzar la seguridad con nuevos candados y estructuras, los ladrones regresaron la noche siguiente y vaciaron el comercio. Pero la historia no terminó ahí: en la tercera incursión, los delincuentes se llevaron los espejos, perchas y maniquíes.

La víctima, agotada por la impotencia, confirmó que tomó la decisión de cerrar. “Voy a volver a empezar desde mi casa, si Dios quiere. Este es mi único sustento y el de mis hijos. No va a ser fácil, pero no me puedo rendir, esa no es una opción”, expresó en diálogo con este medio.

Mariana aseguró que la falta de respuestas terminó por empujarla a tomar la decisión: “Ya tres robos seguidos es una locura increíble. Que la policía ni se haya presentado es como para terminar de entender que no podía seguir ahí”.