SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Mecheras

“Mechera” quiso robar desodorantes y una campera en una estación de servicio

La atraparon en Juan B. Justo y Peralta Ramos. Tiene 43 años. Le formaron una causa por hurto en grado de tentativa.

La mujer tiene 43 años.

18 de Octubre de 2025 11:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una mujer de 43 años que el sábado a la madrugada intentó robar varios elementos del interior del negocio de una estación de servicio fue aprehendido por personal policial en la esquina de Juan B. Justo y Peralta Ramos.

Los oficiales del Comando de Patrullas llegaron a la estación de servicio Puma y aprehendieron a la mujer que tenía en su poder siete desodorantes, dos envases de shampú y una campera de abrigo.

Traslado de la imputada.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa.

Tras ser notificada de la imputación y correctamente identificada, recuperó su libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar