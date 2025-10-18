“Mechera” quiso robar desodorantes y una campera en una estación de servicio

Una mujer de 43 años que el sábado a la madrugada intentó robar varios elementos del interior del negocio de una estación de servicio fue aprehendido por personal policial en la esquina de Juan B. Justo y Peralta Ramos.

Los oficiales del Comando de Patrullas llegaron a la estación de servicio Puma y aprehendieron a la mujer que tenía en su poder siete desodorantes, dos envases de shampú y una campera de abrigo.

Traslado de la imputada.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa.

Tras ser notificada de la imputación y correctamente identificada, recuperó su libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.