Video: así descubrieron a “mechera” cuando robaba una campera

Una joven de 24 años que el sábado a la tarde intentó robar una campera de un local comercial en inmediaciones de la avenida Independencia y San Martín fue aprehendida por personal policial al intentar salir del local.

El hecho se registró el sábado a las ocho de la noche cuando la mujer usó una pinza para cortar el sensor de la alarma de la campera que intentó sustraer. Cuando quiso salir fue interceptada por el personal del local que habían visto su accionar en las cámaras de seguridad y que la retuvieron hasta el arribo del personal policial.

En su poder secuestraron una campera de color gris y una pinza de corte de mano con mango color rojo y luego fue trasladada a la comisaría primera.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.