Persecución, disparos y atropellados: cayeron dos autores del raid delictivo que dejó varios heridos

La investigación a cargo del fiscal Walter Martínez Soto que llevó adelante personal de la DDI permitió detener este viernes a dos jóvenes de 18 años acusados de integrar el grupo que protagonizó una cinematográfica persecución hace una semana en la que chocaron autos, protagonizaron un tiroteo y atropellaron a dos personas. Otras dos personas, incluyendo un menor de 15 años, siguen prófugos.

Si bien el hecho más resonante es el que se registró en inmediaciones de Mario Bravo y Antártida Argentina el sábado por la mañana que quedó registrado y fue adelantado por 0223, en la causa se investigan el robo calificado anterior de dos automóviles.

El primero de los hechos registrados el 29 de noviembre pasado tuvo como víctima a un hombre de 57 años que estacionaba su Toyota Etios de color rojo en la zona de Rosales y Etchegaray. Allí fue abordado por cuatro personas –posiblemente menores de edad- que lo golpearon, lo amenazaron con un arma y le robaron el auto y sus pertenencias para escapar efectuando disparos al aire. Ese auto fue hallado horas después en calle Juana de Azurduy entre Vertiz y Azopardo por personal de la comisaría undécima cuando estaba prendido fuego.

Uno de los inmuebles allanados.

Ese mismo día una mujer de 43 años fue sorprendida en Daireaux al 1800 cuando intentaba abordar su Fiat Cronos: tres sujetos armados bajaron de un Fiat Cronos, la amenazaron con un arma de fuego y escaparon a bordo de los dos rodados.

Minutos antes de las nueve de la mañana personal del COM avistó el Fiat Cronos y dio aviso al Comando de Patrullas que luego de una persecución diferentes arterias lograron interceptarlo en Antártida Argentina y Mario Bravo. Al momento de querer cerrarle el camino, el conductor del Fiat ralizó una maniobra evasiva, dio marcha atrás, cruzó de carril, ascendió a la vereda, embistió a tres personas y se dio a la fuga.

En esa maniobra se enfrentaron a tiros con la policía, escaparon y abandonaron el rodado en Cerreti y Lebensohn, donde personal de Policía Científica hizo el levantamiento de rastros y secuestró doumentación del Toyota Etios sustraído más temprano.

A partir de la tarea que hizo el Gabinete de Menores de la DDI y luego de una ardua investigación y relevamientos de cámaras se estableció la identidad de los cuatro autores –dos de 18 años, uno de 16 y uno de 15- que le permitieron al fiscal pedir cuatro allanamientos con sus órdenes de detención.

Uno de los aprehendidos.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se irrumpió en los domicilios ubicados en Azopardo al 11.300 –dos de ellos-, en Tripulantes del Fournier al 11.200 y Juan de Dios Filiberto al 500 donde detuvieron a los dos jóvenes de 18 años y secuestraron dos armas de fuego, municiones y prendas de vestir empleadas en el hecho.

En el marco de una causa por robo agravado por la utilización de arma de fuego, por su comisión en poblado y en banda, lesiones graves y atentado a la autoridad los dos sujetos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán. Autoridades policiales confirmaron que sigue la búsqueda de los dos menores que quedaron en condición de prófugos.