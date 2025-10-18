Andaba en un auto robado y terminó en la cárcel

Un sujeto de 21 años que circulaba a bordo de un automóvil con pedido de secuestro activo fue aprehendido el viernes a la noche por personal del Comando de Patrullas en el barrio Bernardino Rivadavia.

El joven manejaba un Fiat Idea de color rojo que no tenía dominio colocado cuando lo interceptó personal policial en inmediaciones de Rodríguez Peña y Perú. Al revisar el rodado confirmaron que el mismo tenía un pedido de secuestro por hurto solicitado por la comisaría duodécima desde el lunes 13 de octubre.

Tiene 21 años.

Al confirmar la vigencia de la medida lo trasladado a la comisaría decimosexta donde labraron las actuaciones por encubrimiento y solicitaron la presencia de peritos para revisar el vehículo.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso el alojamiento del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración.