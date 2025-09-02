Encubrimiento en la comisaría tercera: desafectaron al jefe y a otros tres policías

La Auditoría General de Asuntos Internos desafectó de la fuerza al titular y tres efectivos de la comisaría tercera tras el allanamiento que se hizo este martes en el marco de una causa que comenzó hace dos meses tras la sospecha que personal de esa dependencia ocultó una declaración de la denunciante para desviar la actuación judicial.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 la decisión de desafectar al comisario Nicolas Manno, a dos integrantes del Gabinete Técnico Operativo y a un oficial de servicio. Los cuatro están imputados en la causa por encubrimiento agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica y supresión de instrumento público que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N°1 a cargo de Florencia Salas.

Tal como adelantó este medio, tras el aval de la Justicia de Garantías, la dependencia fue allanada esta mañana y en el lugar secuestraron documentación de interés, incluyendo el original de la denuncia que no había sido enviado a la fiscalía.

La fiscal Florencia Salas lleva adelante la investigación.

Todo comenzó cuando una mujer recibió un llamado telefónico en su casa y escuchó una amenaza dirigida a su padre por una deuda en el pago de materia prima para el funcionamiento de una planta pesquera. Pocos días después, mientras cenaba con amigos en su casa, le balearon el frente del inmueble y hasta hallaron dos proyectiles en el interior.

La mujer fue a la comisaría tercera, denunció lo sucedido y lo relacionó con una conflictiva separación con una ex pareja. Sin embargo, días después recibió nuevas amenazas y descubrió que el ataque estaba relacionada con la actividad comercial de su padre, por lo que fue otra vez a la dependencia para aclarar la situación y aportar esos datos.

“No le dieron mucha importancia, le tomaron la declaración y le dieron una copia de la misma. Cuando contrató a un abogado para averiguar cómo seguía la causa, descubrió que esa testimonial nunca había sido remitida a la fiscalía y que esa línea investigativa no había sido abordada”, dijeron las fuentes.

“Hay una declaración en la que se incriminaba a alguien distinto a la persona a la que apuntaba el personal policial y que no fue enviada con las actuaciones a la fiscalía. Al notar ese faltante se inició la causa penal”, agregaron.

En reemplazo del desafectado Manno, nombraron a la Comisario Carla Alfonso con paso por las comisarías sexta y séptima y que se desempeñaba en el área Judiciales de la Policía Local.