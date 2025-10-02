Le robaron la bicicleta, la publicaron en Marketplace y atraparon al vendedor

Una vez más la publicación de un objeto robado en Marketplace y la denuncia del dueño permitieron aprehender a una persona que, tras pactar un encuentro, se presentó con el objeto sustraído pocos días antes.

El 25 de septiembre pasado un hombre de 24 años denunció en la comisaría novena que le habían robado la bicicleta marca Overtech que había dejado estacionada un par de horas en Olavarría entre Garay y Castelli. A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad que aportó, se iniciaron actuaciones por el delito de robo.

Este jueves personal del Gabinete Técnico Operativo de la dependencia estableció que el rodado estaba a la venta en la aplicación Marketplace y con el aval de las autoridades judiciales se pactó un encuentro en la intersección de Libertad y Alió para adquirirla.

Al lugar llegó un joven de 22 años con el rodado, por lo que fue aprehendido y la bicicleta secuestrada. En la comisaría novena se realizaron las actuaciones por encubrimiento ordenadas por la fiscal Florencia Salas que no adoptó temperamento restrictivo en relación a su libertad.