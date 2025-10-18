Peligran las clases en la Universidad: docentes analizan un nuevo paro la próxima semana

Los gremios universitarios analizan nuevas medidas de fuerza en la Unmdp para la próxima semana. Foto: archivo 0223.

En el marco de los reclamos sostenidos durante todo el 2025 y parte también del año anterior, docentes universitarios realizarán nuevas medidas de fuerza en Mar del Plata y no descartan ir al paro la próxima semana.

La medida fue resuelta en reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados y Delegadas de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) donde se votó la continuidad del plan de lucha en defensa del salario docente, del presupuesto educativo y de la Universidad Pública.

Además del cese de actividades, docentes universitarios planean realizar clases públicas. Foto: 0223.

En ese marco, y a la espera de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya fecha límite es el lunes 20 de octubre, desde el gremio definieron:

-Jornada de protesta el martes 21: se realizarán clases públicas de 9 a 17, acompañadas de un semaforazo y volanteada en Independencia y Rodríguez Peña a las 11.

-Posible paro total el miércoles 22: en caso de que, tras la promulgación de la ley, se presenten excusas de incumplimiento, se realizará un paro total de actividades. El lunes 20 de se ratificará o no la medida de fuerza.

En esta misma línea, tras un Plenario de secretarios y secretarias generales, la Conadu resolvió adherir a estas acciones con 48 horas de lucha, que consistirán en 24 horas de jornada de protesta el martes 21 y 24 horas de paro el miércoles 22, en solidaridad con las medidas de las universidades.

“Buscamos visibilizar y profundizar la defensa de la educación pública y garantizar las condiciones salariales y de funcionamiento que precisan los y las docentes y la Universidad”, manifestaron desde Adum.