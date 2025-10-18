Peligran las clases en la Universidad: docentes analizan un nuevo paro la próxima semana
Además del cese de actividades, planean realizar clases públicas. Cuándo sería la medida de fuerza.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En el marco de los reclamos sostenidos durante todo el 2025 y parte también del año anterior, docentes universitarios realizarán nuevas medidas de fuerza en Mar del Plata y no descartan ir al paro la próxima semana.
La medida fue resuelta en reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados y Delegadas de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) donde se votó la continuidad del plan de lucha en defensa del salario docente, del presupuesto educativo y de la Universidad Pública.
En ese marco, y a la espera de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya fecha límite es el lunes 20 de octubre, desde el gremio definieron:
-Jornada de protesta el martes 21: se realizarán clases públicas de 9 a 17, acompañadas de un semaforazo y volanteada en Independencia y Rodríguez Peña a las 11.
-Posible paro total el miércoles 22: en caso de que, tras la promulgación de la ley, se presenten excusas de incumplimiento, se realizará un paro total de actividades. El lunes 20 de se ratificará o no la medida de fuerza.
En esta misma línea, tras un Plenario de secretarios y secretarias generales, la Conadu resolvió adherir a estas acciones con 48 horas de lucha, que consistirán en 24 horas de jornada de protesta el martes 21 y 24 horas de paro el miércoles 22, en solidaridad con las medidas de las universidades.
“Buscamos visibilizar y profundizar la defensa de la educación pública y garantizar las condiciones salariales y de funcionamiento que precisan los y las docentes y la Universidad”, manifestaron desde Adum.
Leé también
Temas
Lo más
leído