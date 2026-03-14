Chocó un auto estacionado y dijo que lo encerraron: deberá pagar más de siete millones de pesos

El conductor de una camioneta Ford Ranger que hace casi cinco años chocó un auto estacionado en Edison entre Calabria y Gutenberg deberá pagarle más de siete millones de pesos al damnificado luego de que el Juzgado Civil y Comercial N°3 de Mar del Plata confirmara que no hubo participación de otro rodado.

Según la demanda que presentó W.D.P., poco antes del mediodía del 18 de mayo de 2021 había dejado estacionado su Fiat Palio tres puertas modelo 2001 sobre la avenida Edison en sentido a Mario Bravo. En dicha circunstancia una camioneta Ford ranger XL 2.2 chocó de manera violenta e imprevista en el sector trasero izquierdo.

Juzgado Civil y Comercial N°9.

El conductor de la camioneta, identificado como E.R.D., dijo que circulaba por Edison hacía Juan B. Justo, cuando de repente un vehículo salió de improvisto de una calle interna, invadió su carril y al esquivarlo chocó al auto del demandante.

En la sentencia a la que accedió este medio el Juez Guillermo Pocatino dijo que “si la parte demandada era quien conducía en la oportunidad el automotor embistente, cosa riesgosa por naturaleza, en todo caso, para atenuar responsabilidades, debió demostrar el hecho expuesto, de la intervención de un tercer vehículo que se interpuso en su marcha, que debió esquivarlo y por tal razón impactó en el rodado de la actora”.

“Lo cierto es que no hay prueba al respecto y en lo concreto, el contacto, el embestimiento quedó demostrado. Los propietarios de cosas riesgosas o viciosas responden aunque de su parte no haya culpa, siempre que no demuestren que hubo culpa de la víctima o de un tercero”, agregó.

Tras confirmar la rebeldía del demandado y al analizar la prueba aportada que no demostró intervención de un tercero que eximiera al demandado, el magistrado dispuso entre daño emergente, privación de uso y desvalorización venal una indemnización de $6.920.746,88 más intereses.