Armados y ante el llanto de una nena de 7 años, delincuentes le robaron la camioneta a una familia: mirá el video

Una familia vivió momentos de extrema tensión cuando un grupo armado los interceptó al llegar a su vivienda y los obligó a entregar su camioneta. La secuencia, captada por cámaras de seguridad, dejó una imagen que conmocionó a vecinos: el llanto desesperado de una nena de 7 años, paralizada por el miedo mientras los asaltantes apuntaban hacia el interior del vehículo, donde también estaba su hermana menor.

El hecho ocurrió mientras el matrimonio estacionaba junto a sus hijas de 7 y 4 años. De un auto bajaron dos delincuentes armados que encañonaron directamente hacia las ventanillas. “En esos segundos solo pensás en sacar a las nenas y que se lleven el auto”, relató el padre, que describió cómo intentaron calmar a la mayor en medio del ataque.

En el video se escucha además el grito de la nena, que permaneció inmóvil del terror. Los ladrones huyeron con la camioneta y, minutos después, abandonaron el vehículo tras protagonizar otro intento de robo y enfrentarse a tiros con un vecino armado.

La familia permanece contenida por allegados, aunque aún en estado de shock. “Cualquier ruido nos altera. Solo quiero que mis hijas puedan dormir tranquilas”, dijo el padre.