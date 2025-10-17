Atlético Mar del Plata convoca a Asamblea General Ordinaria

La misma se realizará el lunes 17 de noviembre a las 19 hs.

El Club Atlético Mar del Plata, mediante su Comisión Directiva presidida por Claudio Giovanoni, convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, cerrado este último el pasado 30 de septiembre.

La Asamblea se realizará el próximo 17 de Noviembre, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social (Rivadavia 3353) a efectos de tratar el siguiente orden del día: