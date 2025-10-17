SUPLEMENTOS
Atlético Mar del Plata

Atlético Mar del Plata convoca a Asamblea General Ordinaria

La misma se realizará el lunes 17 de noviembre a las 19 hs. 

17 de Octubre de 2025 19:06

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Club Atlético Mar del Plata, mediante su Comisión Directiva presidida por Claudio Giovanoni, convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, cerrado este último el pasado 30 de septiembre. 

La Asamblea se realizará el próximo 17 de Noviembre, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social (Rivadavia 3353) a efectos de tratar el siguiente orden del día: 

  1. Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el presidente y el secretario general.
  2. Consideración de la memoria y balance general del ejercicio 2024, estado de resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2024.
  3. Consideración de la memoria y balance general del ejercicio 2025, estado de resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2025.
  4. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
  5. Renovación parcial de las autoridades, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.
  6. Fijación de la cuota social.

