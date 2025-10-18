De Boca y la Juventus a Bolivia: la increíble historia de un exjugador de Alvarado que revivió su carrera en Blooming

Fue una de las grandes promesas del fútbol argentino y llegó a Europa en una operación histórica por Carlos Tevez. Hoy, el ex Alvarado busca revancha en el fútbol boliviano.

El fútbol argentino es cuna de talentos desde tiempos inmemoriales, aunque no todos logran consolidarse en la élite. Guido Vadalá fue uno de esos casos. Su arranque prometedor en las divisiones juveniles de Boca Juniors lo catapultó como una de las grandes joyas del club, pero su carrera se llenó de altibajos que lo llevaron por distintos rincones del continente.

Su destino cambió por completo cuando fue incluido en la operación que concretó el regreso de Carlos Tevez a Boca en 2015. Aquella transferencia lo llevó nada menos que a la Juventus de Italia, donde muchos creyeron que comenzaría una nueva era para el joven delantero. Sin embargo, el sueño europeo duró poco: Vadalá formó parte del equipo juvenil de la “Vecchia Signora”, pero nunca llegó a debutar oficialmente en la Serie A.

Tras su paso por el gigante italiano, el atacante regresó al “Xeneize” en busca de revancha, aunque la competencia interna y la falta de oportunidades lo llevaron a cambiar de aire. Empezó entonces un extenso recorrido por clubes de distintas ligas: Unión de Santa Fe en Argentina, Universidad de Concepción en Chile, Deportes Tolima en Colombia y Charlotte en Estados Unidos, siempre con el mismo objetivo: recuperar continuidad y confianza.

Con el tiempo, Vadalá apostó por relanzar su carrera en el fútbol del ascenso argentino. En esa etapa pasó por Sarmiento de Junín y Mitre de Santiago del Estero, hasta que en 2023 encontró su lugar en Alvarado de Mar del Plata, donde logró la estabilidad futbolística que tanto había buscado. En el “Torito” disputó 55 encuentros en los que consiguió anotar cuatro goles y también dio ocho asistencias durante dos temporadas.

Ese buen rendimiento en la Primera Nacional fue clave para que, a principios de 2025, surgiera una nueva oportunidad internacional. El delantero firmó con Blooming de Bolivia, club en el que actualmente se desempeña y donde busca consolidar una segunda etapa de su carrera. En el fútbol boliviano ya suma minutos y goles, demostrando que todavía tiene mucho por ofrecer.

A sus 28 años, Guido Vadalá parece haber encontrado la madurez futbolística que le faltó en sus inicios. De Boca a la Juventus, y de Alvarado a Bolivia, su historia es un ejemplo de resiliencia y amor por el juego, una carrera que, pese a las curvas, sigue escribiendo capítulos inesperados en el fútbol internacional.