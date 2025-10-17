SUPLEMENTOS
Colapinto no pudo pasar a la Q2 y largará en el puesto 17

El argentino no pudo superar la Q1 y largará mañana desde el puesto 17.

17 de Octubre de 2025 18:50

Por Redacción 0223

No pudo ser para Franco Colapinto en la clasificación para la Sprint de mañana. El argentino quedó eliminado por una décima con respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que fue quién pasó a la Q2 como el puesto 15. 

El argentino marcó un 1:35.246 y finalizó en el puesto 17 la Q1 para la Carrera Sprint de mañana y quedó a dos segundos y 22 milésimas del mejor tiempo que marcó Lando Norris.

