Buenas noticias: Colapinto pasó a Q2 y largará en el puesto 15

El argentino logró pasar a la Q2 sobre el final y largará desde el puesto 15 mañana.

Franco Colapinto tuvo una buena mejora con respecto a la clasificación de ayer y consiguió avanzar a la Q2 de manera agónica gracias a la eliminación de una vuelta de Alex Albon ya que se salió de la pista.

En la Q2, Franco no consiguió una buena primera vuelta y en la segunda finalmente no pudo mejorar los tiempos de ningún rival y marcó un tiempo 1:34.044 para quedar en el puesto 15 a 1.343 de Max Verstappen que marcó el mejor tiempo en dicha sesión. Mientras que Pierre Gasly quedó un puesto por delante unas 393 milésimas mejor que el joven piloto argentino.

En la Q3 el cuatro veces campeón del mundo volvió a dominar y a tal punto de que no le fue ni necesaria dar una segunda vuelta para mejor su tiempo. Verstappen con un 1:32.510 se quedó con una nueva pole y largará mañana desde el primer lugar. A su lado largará Lando Norris que quedó a 291 milésimas mientras que en el tercer lugar quedó Lewis Hamilton.

Mañana a partir de las 16 horas se disputará la fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el que el neerlandés buscará recortar aún más diferencia con Oscar Piastri. Y por el lado de Franco Colapinto tendrá que hacer una remontada de cinco puestos para sumar por primera vez en la temporada.