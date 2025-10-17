Final de la primera y única práctica libre: P16 para Franco Colapinto en Austin

El piloto argentino finalizó una vez más por delante de su compañero de equipo en la única práctica libre del fin de semana.

En una práctica libre complicada para Franco Colapinto, sobre el final el piloto argentino logró maquillar su perfomance con los neumáticos blandos y finalizó en el puesto 16 con un tiempo de 1:34.653 y quedó a 1.359 de Lando Norris que hizo el mejor tiempo.

Durante la primera parte de la práctica, Franco tuvo algunos problemas en el auto con el neumático duro y estuvo casi 40 minutos ubicado en el último puesto a 2/3 segundos del líder pero ya sobre el final la gama media le cayó muy bien y recuperó mucho terreno.

La buena noticia de este arranque de jornada es que volvió a quedar por encima de Pierre Gasly. A pocos minutos del final el francés le sacaba más de cinco décimas pero el piloto nacido en Pilar cerró una gran vuelta que le permitió quedar por delante de su compañero unas 12 milésimas.

A partir de las 18:30 se disputará la clasificación para la Carrera Sprint en la que el argentino buscará mantener estas buenas sensaciones que tuvo sobre el final de la sesión.