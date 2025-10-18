Final de la Sprint: Colapinto no pudo evitar el choque y terminó P14

Ell piloto argentino finalizó en el puesto 14 gracias al abandono de dos pilotos sobre el final de la carrera.

Franco Colapinto no pudo evitar el choque en la primera curva pero finalmente tras una serie de abandonos terminó en el puesto 14 la Carrera Sprint del Gran Premio de Austin.

La carrera en Austin comenzó accidentada. En la largada se dio un choque en cadena y Colapinto terminó fue afectado. En la curva uno Oscar Piastri se llevó puesto a Lando Norris y a Nico Hulkemberg y este incidente ocasionó que los de atrás tuvieran que esquivarlos.

Pero el argentino no pudo evitar el choque con Isaac Hadjar. Por esta razón el joven nacido en Pilar tuvo que parar en boxes por una pinchadura y quedó en el último lugar.

Con este incidente la carrera estuvo con Safety Car durante unas cinco vueltas y la carrera se reanudo nuevamente en el comienzo del sexto giro.

Durante el transcurso de las 13 vueltas restantes de carrera, el argentino no tuvo ni ritmo ni el auto en condiciones para salir del último lugar aunque se bio beneficiado por el abandono de Esteban Ocon y Lance Stroll que chocaron entre sí a tres vueltas del final lo que le permitió terminar en el puesto 14. Además le dieron una sanción a Oliver Bearman y Franco terminó avanzando un lugar más en la clasificación

En la pelea por la victoria, Max Verstappen se quedó con su triunfo Nº13 en Carreras Sprint y le recortó ocho puntos en el campeonato de pilotos a Oscar Piastri. En el segundo lugar llegó George Russell que se vio beneficiado por el abandono de los dos McLaren y porque con el incidente Nico Hulkemberg tuvo daños en su auto y tuvo que parar. Mientras que el tercer lugar fue para Carlos Sainz ganándole a los dos Ferrari.

A partir de las 18 se disputará la Clasificación para la carrera principal de mañana. Probablemente los mecánicos de Alpine deben arreglar el auto que sufrió algunos daños en esta Sprint pensando en finalizar lo mejor posible el fin de semana.