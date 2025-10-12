Al rojo vivo: así quedó la tabla anual y la de promedios

El equipo marplatense sumó por segunda fecha consecutiva de a tres y las tablas están al rojo vivo.

Aldosivi le ganó 2-0 a Huracán, volvió a festejar en Mar del Plata luego de cinco meses y medio, y está más vivo que nunca en la pelea por la permanencia ya que que nuevamente salió del último lugar de la tabla anual y la de promedios.

Con los resultados del arranque de la fecha, el "Tiburón" estaba obligado a sumar de a tres para que tanto San Martín de San Juan como Talleres no lo dejen abajo en la tabla y se le escapen debido a que ambos ganaron sus respectivos partidos.

Por otro lado, Godoy Cruz no pudo ganarle a Independiente Rivadavia, que jugó cuarenta minutos con uno menos, en el clásico mendoncino. El "Tomba" igualó 0-0 con la "Lepra" y de esta manera el conjunto marplatense le recortó dos unidades.

El último de los implicados en la pelea por el descenso en la tabla anual fue Sarmiento que dio la sorpresa y le ganó 1-0 a River en el Monumental. De esta manera, el elenco de Junín mantiene la diferencia con el equipo marplatense.

Con estos resultados; la tabla anual y la de promedios quedó de esta manera:

Por lo pronto Aldosivi tendrá que jugar el viernes en el Cilindro de Avellaneda ante Racing a partir de las 19 horas. El partido del equipo marplatense será antes que el de todos sus rivales y les pondrá presión.