Superclásico en octavos: así quedaron los grupos tras la fecha 12

El "Millonario" no pudo sumar en el Monumental, perdió oportunidades para clasificarse a la próxima Libertadores y a día de hoy jugaría se daría un Superclásico en octavos de final.

En medio del luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 se desarrollaó con normalidad a falta de un encuentro que se disputará esta tarde. Todos los puntos en juego a esta altura son cruciales, tanto para la clasificación para los octavos de final, como para las copas internacionales del 2026.

Aunque el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors fue pospuesto por el fallecimiento del DT, el resto de los compromisos se juegan entre homenajes para Russo. Este domingo, River Plate afrontó su duelo ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental y el equipo juninense con gol de Iván Morales en el primer tiempo sorprendió al "Millonario" y lo complicó en todos los frentes. Con este resultado, los de Gallardo están quintos en la Zona B y, hasta el momento, se enfrentarían ante Boca en octavos de final.

En la misma línea, la Tabla Anual está al rojo vivo, con el conjunto de Nuñez perdió una nueva oportunidad para acercarse a Rosario Central y al club de la Ribera. Por ahora, se mantienen terceros, todavía en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Así están los cruces de octavos de final:

Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo

Boca Juniors vs. River Plate

Deportivo Riestra vs. Huracán

Lanús vs. Tigre

Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

Rosario Central vs. Unión de Santa Fe