Cinco trapitos borrachos generaban disturbios en la Estación Ferroautomotora y uno fue detenido por tenencia de drogas

Durante una recorrida preventiva coordinada por fuerzas de seguridad en inmediaciones de la Estación Ferroautomotora, detectaron a un grupo de personas generando disturbios y el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) intervino para controlar la situación y detuvo a un sujeto.

En ese marco, junto a efectivos de la Policía Federal Argentina, identificaron a cinco personas -cuatro hombres y una mujer- y constataron que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que labraron el acta correspondiente.

Uno de los cuidacoches quedó demorado por portación y tenencia de sustancias ilícitas.

En el mismo operativo, una de las personas fue demorada por portación y tenencia de sustancias ilícitas, quedando a disposición de la autoridad competente y alojada en una dependencia federal.

Se recuerda que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas del día a través del WhatsApp 2233406177, un servicio que contribuye a fortalecer la seguridad y el orden en la vía pública.