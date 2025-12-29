Exigía $10.000 para cuidar coches y andaba en una moto buscada por la justicia

La problemática de los cuidacoches que quieren imponer tarifas en la vía pública es constante en la Argentina, en particular en los destinos turísticos de la costa atlántica bonaerense. Sobre todo en los períodos estivales se suceden los hechos en donde diversos ciudadanos viven momentos de angustia con diversos trapitos y, en los últimos días, un resonante episodio al respecto tuvo lugar en Necochea.

En esa localidad bonaerense un joven de 22 años fue detenido luego de ser denunciado por un turista al que había intentado extorsionar exigiéndole dinero a cambio de “cuidar” su vehículo. Según detalla el sitio Cuatro Vientos, el hecho se registró en inmediaciones de las calles 2 y 79, un sector de habitual circulación de visitantes durante la temporada.

Según consta en la denuncia, un joven de 23 años, oriundo de Olavarría, alertó al 911 tras ser abordado por un individuo que le exigió el pago de 10.000 pesos para permitirle dejar estacionado su auto. De acuerdo al relato, ante la negativa, el sujeto lo habría intimidado, indicándole que debía retirarse del lugar, lo que generó una discusión.

Personal policial acudió rápidamente al llamado y, con los datos aportados por la víctima, logró identificar y aprehender al sospechoso en el lugar. El cuidacohce se movilizaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc de color azul, que no tenía patente colocada.

Al realizar las verificaciones correspondientes en el sistema informático, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de búsqueda activo desde el 16 de diciembre de 2025, requerido por la UFI N.º 20.

Como consecuencia del procedimiento, la motocicleta fue secuestrada y el aprehendido trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones de rigor. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 01 del Departamento Judicial Necochea, bajo las figuras de extorsión y encubrimiento.