Cotización dólar blue: trepó casi $50 y alcanzó un máximo en más de dos meses
Todas las cotizaciones del dólar este viernes 26 de diciembre.
Tras el feriado de Navidad, el dólar blue subió con fuerza este viernes, y cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta. En la jornada acumula una suba de 1,66%.
El billete paralelo aumentó $25 en el día para alcanzar un máximo en más de dos meses. Así, acumuló en la corta semana por la Navidad un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452,50. En tanto, el dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.
El dólar CCL cotiza a $1.527 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%. El dólar MEP opera a $1.485,45 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46.
