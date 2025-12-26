Cotización dólar blue: trepó casi $50 y alcanzó un máximo en más de dos meses

Tras el feriado de Navidad, el dólar blue subió con fuerza este viernes, y cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta. En la jornada acumula una suba de 1,66%.

El billete paralelo aumentó $25 en el día para alcanzar un máximo en más de dos meses. Así, acumuló en la corta semana por la Navidad un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452,50. En tanto, el dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.

El dólar oficial cerró en $ 1.475

El dólar CCL cotiza a $1.527 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%. El dólar MEP opera a $1.485,45 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46.