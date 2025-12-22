El Municipio lanzó un descuento para el pago anticipado anual de la TSU: ¿hasta cuándo hay tiempo?

En una medida orientada a adelantar recaudación para enfrentar obligaciones al comienzo del año, el Municipio lanzó nuevamente una promoción para el pago anticipado anual de tres tasas, entre ellas la Tasa de Servicios Urbanos (TSU).

A través de las resoluciones 2734/25 y 2735/25, firmadas por el intendente Agustín Neme y el secretario de Legal, Técnico y Hacienda, Mauro Martinelli, el gobierno dispuso un descuento del 5% para el pago adelantado de la TSU y de la Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil, así como también de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.

El beneficio alcanza a los anticipos 1 a 12 de la TSU y a los anticipos 1 a 4 de la Tasa por Conservación, según lo indicado por el Ejecutivo en las resoluciones, donde se aclaró que para acceder al mismo será requisito que las cuentas se encuentren adheridas al Sistema de Boleta Digital, para la recepción de los comprobantes de pago correspondientes.

Con la medida el gobierno busca adelantar recaudación.

En tanto, se planteó que el beneficio se calcula sobre el importe neto de todo concepto que arroje la sumatoria de los anticipos cuyo pago se adelanta, siempre que el mismo sea efectuado hasta la fecha que fija el Calendario Impositivo respectivo.

Además del descuento del 5%, lo positivo para los contribuyentes es que a través del pago anticipado podrán cubrirse de la inflación de 2026, ya que no se aplicarán las actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC del Indec, que luego se ejecutan de manera bimestral durante el año.

El Municipio destacó que la medida se toma en razón del resultado positivo en términos de recaudación verificado en ejercicios fiscales anteriores, donde la iniciativa también busca adelantar ingresos para poder hacer frente a distintas obligaciones al comienzo de 2026, en un contexto de fuertes restricciones financieras que atraviesa la Comuna.

El Decreto 2735/25 también establece que la Secretaría de Legal, Técnico y Hacienda podrá modificar los porcentajes, mientras que por el momento se esperan precisiones sobre la fecha hasta la cual estará vigente el acceso al descuento del 5%.