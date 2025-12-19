Dólar: cómo cerraron las cotizaciones este viernes 19 de diciembre

El dólar oficial mayorista promedió una semana con subas de $9 (+0,6%) respecto al cierre de la anterior. A pesar del descenso en la primera rueda de la semana, la tendencia se revirtió debido a la creciente expectativa del mercado tras el anuncio de la modificación en el esquema de bandas para principios de 2026.

El tipo de cambio mayorista bajó este viernes $1 hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas. De este modo, la cotización queda a una distancia del 4,9% respecto del techo de la banda cambiaria vigente.

En el segmento minorista, en tanto, el dólar del Banco Nación cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta. Por su parte, el dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.542,78 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%. El dólar MEP opera a $1.498,95 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,36.