Estaba borracho, provocó disturbios y amenazó a una mujer

Sucedió el miércoles a la madrugada en Playa Dorada. El agresor, de 44 años, fue notificado de una causa penal y trasladado a Tribunales.

Ocurrió en Santa Clara del Mar.

1 de Octubre de 2025 15:30

Un hombre de 44 años en estado de ebriedad fue aprehendido el miércoles a la madrugada por personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar en la zona de Playa Dorada tras provocar disturbios y amenazar a una mujer.

A partir del llamado de los vecinos, miembros de la Guardia Urbana y efectivos policiales redujeron al sujeto mientras caminaba por calle La Calandria. “Estaba agresivo, generando disturbios y amenazando  a una mujer de 42 años”, informaron fuentes oficiales a este medio.

Tiene 44 años.

La mujer, cuya relación o conocimiento previo con el imputado no fue detallada solicitó una restricción de acercamiento.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de una causa por amenazas y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

