Amenazó de muerte a la prima de su pareja y lo detuvieron

Menos de una semana después de una primera aprehensión tras amenazar de muerte a la prima de su pareja, un hombre de 35 años fue detenido por personal policial tras un allanamiento y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La primera intervención de la fiscalía de Flagrancia se dio el sábado 23 de agosto pasado tras un llamado al 911 que denunció una situación de amenazas. En ese momento se labraron las primeras actuaciones a cargo del fiscal Guillermo Nicora.

Este viernes, personal del Gabinete técnico operativo perteneciente a la comisaria Quinta y el apoyo de otras dependencias allanó una vivienda en Puán al 500 donde detuvieron al sujeto al que le habían dado la libertad con la condición de no acercarse al domicilio allanado.

Las autoridades judiciales dispusieron su traslado al complejo penitenciario de Batán.