River madrugó a Racing y se metió en la semifinal

Tanto se habló, tanto lo pidieron. Maxi Salas tenía un partido especial y lo ganó con un gol tempranero.

River ganó un partido que necesitaba en lo futbolístico y en lo anímico, en la confianza, para darle un espaldarazo a Marcelo Gallardo en medio de las críticas. Racing no fue el que acostumbra, pero mereció más en la primer parte. Salas, el muchacho de la película, fue el autor del único gol y el "millonario" jugará la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El primer tiempo fue espectacular. Entretenido, de ida y vuelta, con dos equipos que dejaron muchas dudas en defensa. River golpeó rápido y se sintió cómodo. La pegada de Quintero para cambiar de frente, pase quirúrgico de Acuña para Colidio y toque adentro para que Maximiliano Salas, el hombre de la película, defina y ponga el 1 a 0. Tanto se habló de él desde que se confirmó este cruce, que calló las voces enseguida y sacó el morbo de entrada.

De ahí en adelante, el delantero tuvo el segundo en un horror en la salida de la defensa pero no se pudo apoyar bien y tapó Cambeses. De River, no mucho más, salvo remates de Colidio desde afuera. Del otro lado, fue más el equipo de Costas pero la eficacia de siempre de "Maravilla" Martínez no fue a Rosario, desperdició ocasiones claras y no se fue expulsado (en el primer tiempo) porque Mastrángelo le perdonó la vida.

El complemento fue pésimo. Cortado, sin ideas, lleno de imprecisiones y casi sin situaciones de gol. El arbitraje de Mastrángelo no ayudó, se le fue rápido el partido de las manos, nunca lo pudo manejar y a un choque friccionado le agregó charlas, avisos que no cumplió y le quitó ritmo, como las bengalas que tiró con su equipo perdiendo, insólitamente, la gente de Racing.

Los cambios no le dieron nada a Racing y sí le sirvieron a River, sobre todo el de "Nacho" Fernández, que aportó claridad en el juego. Lo único bueno del juez fue la roja a Martínez, ya amonestado, que tiró un manotazo y se ganó irse a las duchas con anticipación. El final fue igual, cortado, hablado, aburrido.

Un primer tiempo a la altura, un segundo para el olvido. Y un árbitro que, como se esperaba, no estuvo a la altura.

Síntesis

River (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo y Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST 0' Ignacio Fernández por Quintero, 34' Matías Galarza Fonda por Galoppo, 40' Miguel Borja por Colidio y 57' Santiago Lencina por Salas.

Racing (0): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Santiago Sosa y Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cambios: ST 17' Gastón Martirena y Adrián Fernández por Mura y Almendra, 34' Duvan Vergara por Conechny y 40' Marcos Rojo y Adrián Balboa por Colombo y Zuculini.

Goles: PT 5' Salas (Ri)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: "Gigante de Arroyito".

