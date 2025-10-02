Cómo es el historial de River y Racing que ilusiona a la "academia: a las 18, el partido del "morbo" en Rosario

En el único mano a mano por Copa Argentina, Racing lo eliminó a River por penales en las semifinales de 2012.

El cruce de este jueves entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina reavivó el debate sobre una de las "paternidades" menos conocidas del fútbol argentino. Aunque el "Millonario" domina ampliamente en el historial de liga, en los duelos de eliminación directa por Copas Nacionales, la "Academia" saca una ventaja que ilusiona a sus hinchas.

A partir de las 18, los dirigidos por Marcelo Gallardo se medirán ante los comandados por Gustavo Costas en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario por un lugar en semifinales, donde ya aguardan Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

A lo largo de la historia se enfrentaron 15 veces en este tipo de certámenes, con seis victorias para Racing, cinco para River y cuatro empates. La "Academia" incluso se quedó con la única final que disputaron entre sí, en la Copa de Honor de 1917.

En tanto, por Copa Argentina se enfrentaron por primera y única vez en el marco de las semifinales de la primera edición de dicho torneo. Allí, el elenco de Avellaneda logró el pase a la final, instancia en la que cayó derrotado ante Boca por 2-1, el 8 de agosto de 2012.

Los mano a mano más recordados

Copa Argentina 2012: El antecedente más recordado por los hinchas de Racing. En semifinales, el equipo dirigido por Luis Zubeldía eliminó por penales al River de Matías Almeyda que estaba en la Primera B Nacional, con Sebastián Saja como gran figura.

Copa Británica 1945: En un partidazo de cuartos de final, la "Academia" se impuso por 3 a 2.

Copa Centenario 1993: En la segunda ronda, Racing volvió a ganar por 1 a 0.

El último antecedente, una goleada de River

A pesar de la ventaja de Racing en el historial general de copas, el último enfrentamiento fue una dolorosa goleada a favor de River. En la Supercopa Argentina de 2019 (disputada en 2021), el equipo de Marcelo Gallardo aplastó al de Juan Antonio Pizzi por 5 a 0 en Santiago del Estero, con goles de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Nicolás De La Cruz, Leonel Miranda (en contra) y Matías Suárez.

Copas Internacionales: paternidad de Racing

En el plano internacional, la "Academia" también saca ventaja en los mano a mano, aunque el historial general de partidos es más parejo.

Copa Libertadores 1967: En la fase semifinal (que se jugaba en formato de grupo), Racing y River empataron 0-0 en el Monumental y luego la "Academia" se impuso por 3 a 1 en el Cilindro, un resultado clave para avanzar a la final y consagrarse campeón de América por primera vez.

Supercopa 1988: En semifinales, Racing eliminó a River en una serie histórica. Ganó 2-1 en la ida en Avellaneda y empató 1-1 en el Monumental con un agónico gol de Néstor Fabbri, para luego ser campeón.

Copa Libertadores 1997: En octavos de final, volvieron a cruzarse. Tras un vibrante 3-3 en la ida, definieron por penales en el Monumental y Racing se impuso por 5-3, con una gran actuación del arquero Nacho González.

Copa Sudamericana 2002: En octavos de final, Racing ganó 1-0 el partido de ida y la vuelta fue empate 0-0, dándole el pase a la "Academia".

Copa Libertadores 2018: Fue la única vez que River pudo eliminar a Racing en un mano a mano internacional. Tras un 0-0 en Avellaneda, el equipo de Gallardo se impuso con un contundente 3-0 en el Monumental.

